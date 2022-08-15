Советский и российский певец Игорь Саруханов в беседе с Pravda.Ru предположил, что некоторые российские артисты делают на теме спецоперации на Украине себе "пиар". Он считает, что о патриотизме нужно судить не по заявлениям, а по делам.
Режиссёр Тигран Кеосаян поставил Чулпан Хаматову выше тех артистов, которые отмалчиваются. Режиссёр похвалил актрису за то, что она чётко выразила свою позицию в то время, как многие её коллеги предпочитают молчать, "сидя на двух стульях".
Игорь Саруханов выразил своё мнение о том, чья позиция представляется честнее и вызывает большее уважение — тех, кто открыто высказывает свои взгляды о спецоперации на Украине, или тех, кто предпочитает никак не выражать своё мнение.
"Я не понимаю, что значит "отмалчиваются". Мне что не нравится? Мне ещё не нравится, что одни говорят, а другие молчат. Интересно, о чем они молчат? Мне эта постановка вопроса не нравится, надо по делам судить, а не потому, что говорят. Лучше делать, чем говорить. Как-то так я представляю себе такую вещь. Но на этом делать себе карьеру — это самое последнее обсуждать такие вещи", — объяснил заслуженный артист России.
Певец призвал к конкретике в словах и поступках.
"Это демагогия, чтобы сделать себе какой-то PR. Видимо, так", — предположил исполнитель хита "Скрипка-лиса".
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