Певица Ани Лорак организовала сбор денег в России в поддержку Украины

Украинская певица Ани Лорак после начала спецоперации в родной стране исчезла из медиа пространства и перестала выходить на связь с поклонниками. Она также долгое время не высказывалась о политической ситуации, но продолжала выступать в России.

Исполнительница опубликовала пост в Сети, где заявила о том, что желает помочь нуждающимся и открыла сбор средств.

"Мне бы очень хотелось помочь людям, которые нуждаются. Ссылку смотрите ниже. Эти песни, я спою с обнаженным сердцем", — высказалась Лорак на русском языке.

Внимательные подписчики изучив реквизиты банковского счёта выяснили, что это украинский банк. Сделав вывод о том, что артистка всё-таки решила встать на сторону Украины.

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