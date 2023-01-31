Певица София Ротару продолжает "погружать себя в болото", сделав выбор в пользу одиночества

О личной жизни эстрадной певицы Софии Ротару мало что известно. Исполнительница потеряла супруга более 20 лет назад и больше не состояла в официальном браке. Гештальт-терапевт Любовь Розенберг высказалась о пути, который выбрала артистка.

По словам эксперта, Ротару после тяжёлой трагедии направила всю энергию на детей и работу. Однако такой подход может оказаться губительным.

"Действительно, энергии на созидание, достижение целей и творческое совершенствование тратится столько же, сколько на занижение самооценки, озлобленность и чувство ненужности. В это болото одиночества человек, погружаясь самостоятельно, всегда ждёт, что кто-то его спасёт, вытащит, подарит долгожданное счастье", — поделилась Розенберг изданию Starhit.

Артистка после начала СВО на Украине пропала из поля зрения и перестала выходить на связь. Поклонники считают, что Ротару больше не приедет в Россию, так как тяжёло переживает происходящее в родной стране.

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