В Сети активно обсуждают причины увольнения Екатерины Варнавы

В сентябре Екатерина Варнава была уволена из шоу "Абсолютно нага", которое выходило в театре-кабаре Crave. Тогда сообщалось, что причиной ухода артистки стало ее желание взять творческий отпуск. Сегодня в сети появилась новая версия — Екатерина могла потерять работу из-за экс-супруга Александра Молочникова.

"Лишнего напостила, скажем так. Ну и себя не жалела, а надо было", — написал один из Телеграм-каналов.

Екатерина Варнава впервые вышла замуж весной прошлого года. Как передает портал 7Дней.ру, брак ей был необходим для эмиграции в США. Правда, на переезд звезда Comedy Women все-таки не решилась. Союз с Молочниковым распался буквально через несколько недель, и режиссер улетел за океан в одиночестве.

Сама Екатерина свой развод и увольнение из театра никак не комментирует.

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