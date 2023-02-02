Народного артиста России Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Василий Щербаков, сын российского актёра Бориса Щербакова, рассказал, что артиста перевели в отделение реанимации и запретили пользоваться мобильным телефоном.

Напомним, ранее Василий Щербаков заявлял, что у его отца помимо ОРВИ имеются некоторые осложнения по кардиологии. В частности, актёр жаловался на боли в груди и слабость. В настоящее время Борис Щербаков находится в больнице, где врачи пытаются установить диагноз.

"Отец всё ещё в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению", — рассказал Василий Щербаков в беседе с kp. ru.

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