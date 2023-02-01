Стилист Ровалс раскрыл секрет внешнего вида 73-летней Пугачёвой: "китайские мочалки"

Стилист Джордж Ровалс раскрыл секрет внешнего вида 73-летней Аллы Пугачёвой.

Услугами Ровалса пользуются мировые и отечественные звёзды. Недавно стилист раскрыл секрет укладки Примадонны. По его словам, Алла Борисовна не пользуется шиньонами или париками. Она использует "китайские мочалки" высокого качества. Ровалс отмечает, что это очень дорогое "удовольствие", которое не по карману многим звёздам.

"Алла Пугачёва денег не жалеет. Она уже давно использует "китайские мочалки". Но более высокого качества. У нее все накладки сделаны из натуральных волос", — поделился Ровалс.

Ранее стало известно, что Израиль начал следствие по вопросу незаконной выдачи паспортов Пугачёвой и Собчак.

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