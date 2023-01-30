Равив Друкер: Израиль начал следствие по вопросу незаконной выдачи паспортов Пугачёвой и Собчак

Журналист Равив Друкер требует у уполномоченных органов начать проверку по факту выдачи израильского гражданства певице Алле Пугачёвой и журналистке Ксении Собчак. По законам Израиля приезжие должны быть атеистами или иудеями.

Общественный деятель заявил, что у него имеются достоверные факты, которые свидетельствуют о получении взяток чиновниками страны для "ускорения процесса".

Алла Пугачёва получала израильское гражданство в субботу в службе "Натив". Это был нерабочий день и праздник Песах. Тем не менее чиновник подъехал в офис, чтобы выдать документы вне очереди. При этом не учитывался факт того, что семейная чета Пугачёвых венчалась в православном храме.

Теледива Ксения Собчак также получила паспорт государства во внеурочное время. Служащий миграционной службы просто задержался на работе и открыл офис лично для журналистки.

Данный вопрос получил широкую огласку на местных телеканалах. Пять служащих уже находятся под следствием. Дело грозит лишением гражданства для Примадонны и Ксении Анатольевны.

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