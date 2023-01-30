Телесваха Роза Сябитова заявила, что "дарить себя" на 23 февраля пережиток средневековья

Ведущая и главная сваха российского телевидения Роза Сябитова в преддверии 23 февраля рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" о самом неудачном подарке для мужчин. По её словам, крайне важно, чтобы подарок был от души.

"Это такая повседневная история. Из-за подобных глупых подарков мужчины стали иронизировать. Всё-таки они готовятся к 8 марта и стараются сделать этот день необычным. А женщины отмахиваются", — отметила телеведущая.

Сябитова отметила, что больше всего ценятся адресные подарки, потому что человек чётко понимает: выбирая его, вы думали именно о нём.

"Большая ошибка молодых девушек — дарить презенты, которые нравятся лично им: плюшевых мишек, открытки и прочую дребедень. И мне кажется верхом абсурда, когда на 23 февраля женщина дарит себя. Это уже похоже на какой-то рабовладельческий строй и средневековье", — отметила Сябитова.

Телесваха заявила, что в её семье принято напрямую спрашивать о желаемом подарке, чтобы избежать "ненужных покупок".

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