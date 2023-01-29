Анастасии Волочковой диагностировали серьёзное заболевание: "Я начала рыдать"

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о серьёзном диагнозе, который ей поставили врачи после возвращения из отпуска на Мальдивах.



По словам Анастасии, во время отдыха она испытывала боль в суставах вплоть до того, что ей было трудно ходить. После медицинского обследования в Москве знаменитость услышала неутешительный диагноз.

«Связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что сейчас это дало о себе знать. Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени. Ситуация очень серьёзная, я начала рыдать», — поделилась Волочкова с НТВ.



Балерине назначили терапию, которую нужно проходить в клинике. В качестве дополнительных рекомендаций знаменитости нужно снизить спортивные нагрузки и перестать носить обувь на высоком каблуке. Однако ни одну из данных рекомендаций, а также само посещение клиники, Анастасия Волочкова не готова выполнять.



«Я не могу без каблуков, вы что. Меня лечит балетный зал, я не хочу на какие-то физиотерапии тратить время — час ехать до медицинского центра, час лежать на аппаратах, час ехать обратно», - заявила Волочкова.

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