Отпуск на Мальдивах завершился для Волочковой ЧП: Вся нога в крови

Оставшиеся дни отпуска на Мальдивах балерине Анастасии Волочковой приходится проводить с травмой.

Как рассказала "МК" известная российская балерина Анастасия Волочкова, за несколько дней до завершения отдыха на Мальдивах она получила травму ноги.

По словам балерины, все произошло во время путешествия на песчаную косу, которое подарил ей добрый друг. Залезая в лодку, она ударилась большим пальцем ноги о ступеньку. Такое травмирование крайне нежелательно для балерин, поскольку именно на этом пальце строится вся опора в пуантах. Травма оказалась достаточно сильной, так как содранная кожа не дает балерине нормально ходить.

"Я поначалу даже не заметила, ведь приучила себя с 9 лет не испытывать чувство боли. И когда только увидела воочию, что у меня вся нога в крови, поняла: что-то произошло. Мне, конечно, сотрудники отеля оказали помощь, принесли пластырь и обеззараживающее средство, но этой ночью я уже не могла уснуть от боли. У меня вся кожа содрана, я, видимо, ударилась об какую-то железку", — поделилась Волочкова.

Чтобы максимально быстро и правильно вылечить палец Анастасия связалась со своим спортивным врачом из Москвы. Она отправила ему видео, на котором показала палец, и проконсультировалась, — сдирать кожу или оставить.

По возвращению в Россию Волочкова должна участвовать в спектакле, который она не станет отменять, несмотря на ушиб.

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