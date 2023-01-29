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"Экспресс газета": Хаматова выражала поддержку немцам и проявляла нацистские взгляды

Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова после начала спецоперации на Украине уехала в Латвию. После эмиграции из России артистка неоднократно критиковала власти родной страны и осуждала действия ВС РФ.

"Экспресс газета": Хаматова выражала поддержку немцам и проявляла нацистские взгляды

Хаматова давала интервью на заграничных телеканалах, где рассказывала о том, что в Латвии ей приходиться сводить концы с концами, а в России у неё было всё.

Издание "Экспресс газета" опубликовала материал, в котором сказано, что актриса никогда не любила родину и поощряла нацистские направления в кино. Более того, Хаматова работала с режиссёрами и постановщиками, которые выражали симпатию фашистскому режиму.

"Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого", — говорила Хаматова в 2019 году.

 

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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