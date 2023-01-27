Адвокат Добровинский заявил, что санкции не помешают Киркорову уехать из США

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал отъезд певца Филиппа Киркорова в США. Юрист отметил, что проблем с выездом из другой страны у артиста не предвидится.

Киркоров тайно покинул Россию и улетел на отдых в Майами, но остаться незамеченным у него не вышло. Фанаты заметили кумира в одном из местных ресторанов.

Добровинский заявил, что несмотря на санкции против Филиппа Бедросовича, он сможет спокойно выехать из США и вернуться на родину.

"Санкции не обозначают тюремное заключение. Так что Киркорова точно выпустят из страны", — сказал Добровинский изданию Газета. Ru.

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