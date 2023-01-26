Фильм актёра и спортсмена Александра Невского оказался лидером российского чарта

Культурист и актёр Александр Невский первый раз за свою кинокарьеру оказался на вершине авторитетного киночарта. Впрочем, есть версия, что это шутка его "фанатов".

Александр Невский выпустил свою новую картину "Нападение на Рио Браво", которая неожиданно получила на сайте "Кинопоиска" рейтинг в 9,4 балла из 10, являющийся наиболее высоким из всех. К примеру, у прежних лидеров этого рейтинга, фильмов по произведениям Стивена Кинга "Зелёная миля" и "Побег из Шоушенка" оценка достигала 9,1 балла.

При этом все предыдущие картины с участием Невского традиционно не только проваливались в прокате, но и сопровождались разгромными рецензиями, а также становились объектами для многочисленных интернет-пародий. Это позволяет предположить, что сейчас вестерн Невского оказался на вершине чарта за счет массовой атаки "фанатов". Тем более, что при 8 389 оценках у фильма всего четыре (!) рецензии. Благодаря блогеру Евгению BadComedian Баженову, который подробно разбирал каждый фильм Невского, творчество культуриста и актера вызвало интерес у миллионов пользователей интернета.

Под одним из постов на сайте "ВКонтакте" пользователи уже призывали ранее активно повышать рейтинг фильма Невского на "Кинопоиске", публиковались скрины с выставленными "десятками". При этом ранее Невский постоянно жаловался, что низкие рейтинги его фильмов - происки фанатов Баженова. В самой картине речь идёт о иммигранте из Российской империи полковнике Иване Турчанинове, который помогает шерифу одного из американских городков бороться с бандой.

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