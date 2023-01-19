Сбежавшая из России Чулпан Хаматова жалеет, что стала актрисой

Актриса Чулпан Хаматова после начала спецоперации на Украине уехала из страны, в которой зарабатывала огромные деньги и обосновалась в Латвии. Там артистка устроилась в местный театр и гастролирует по городам Европы.

В новом интервью Хаматова заявила, что перед выходом на сцену у неё трясутся руки и начинает сильно колотиться сердце. В такие моменты она жалеет о том, что стала актрисой и мечтает оставить актерскую карьеру навсегда.

Осудившая СВО на Украине артистка думает заняться делом "для души". Например, стать ведущей на радио или проводить литературные вечера.

"Каждый раз, когда у меня начинают трястись руки на сцене, я думаю: ''Почему я выбрала эту профессию? За что я так себя не люблю?'' Я проклинала себя за то, что стала актрисой… Я очень хочу побыстрее отказаться от актёрства и оставить себе для души, например, радиопередачи: читать стихи, которые я люблю сама", — заявила Хаматова на YouTube-канал Tekiz.

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