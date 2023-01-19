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Отар Кушанашвили раскритиковал Оскара Кучеру после скандального интервью у Дудя*

Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал слова Оскара Кучеры в интервью у Юрия Дудя*. Телеведущий в своём Telegram-канале заявил, что актёру нужно было тщательно выбирать слова, чтобы "не выглядеть потом дураком".

Кушанашвили обратил внимание на то, что Кучера неубедительно аргументировал свою позицию журналисту по политическому вопросу и после скандального интервью не правильно объяснил своё поведение.

"Корешок, а тебе не приходило в голову, что можно быть умным и порядочным за раз, без этой парадигмы "либо дурак, либо подлец"?", — написал Кушанашвили.

*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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