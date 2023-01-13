Миддлтон ответила на скандальные мемуары принца Гарри: "Разговорная терапия не помогает"

Кейт Миддлтон ответила на скандальные откровения принца Гарри.

Миддлтон впервые вышла в свет после старта продаж книги Гарри "Запасной". Она посетила благотворительную организацию по охране психического здоровья "Открытая дверь". Общаясь с собравшимися, принцесса Уэльская сказала, что "разговорная терапия не всем помогает". Западная пресса сразу переадресовала эти слова герцогу Сассекскому.

В своей книге Гарри рассказал о конфликтах внутри королевской семьи. В числе прочего он написал о конфликтах между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, о которых и раньше ходили лишь слухи.

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