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Принц Гарри рассказал, как брат напал на него: "Осколки вонзились в меня"

Мир

10 января выйдет автобиографическая книга герцога Сассекского. Авторы The Guardian поделились выдержкой из мемуаров Гарри, в которой он рассказал о нападении принца Уильяма на него.

Принц Гарри рассказал, как брат напал на него: "Осколки вонзились в меня"

По словам Гарри, конфликт произошёл в 2019 году, когда Уильям приехал поговорить к брату о "приближающейся катастрофе". Герцог пишет, что Уильям уже приехал к нему рассерженным. Он начал ругать Меган, после чего братья стали кричать друг на друга. Однако после фразы Гарри о том, что он всегда был лишь "запасным", Уильям заявил, что всегда пытался помогать брату. После этого, как пишет Гарри, они пошли на кухню, где и произошла потасовка.

"Всё произошло так быстро. Так быстро. Он схватил меня за воротник, сорвал с меня ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал там ошеломлённый, затем встал на ноги и сказал ему убираться”, — пишет Гарри.

Гарри пишет, что Уильям призвал его ударить в ответ, сославшись на драки, которые у них были в детстве. Гарри говорит, что отказался это сделать. Уильям ушёл, но затем вернулся и извинился.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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