Певица Ани Лорак, обнимаясь с незнакомым мужчиной, намекнула на новые отношения

Украинская певица Ани Лорак опубликовала фото в Сети с загадочным незнакомцем, который нежно обнимает артистку. Поклонники певицы заподозрили её в новом романе.

"Начало чего-то нового…" — подписала фото Ани Лорак.

Лорак в 2019 году рассталась с турецким бизнесменом, от которого родилась дочь София.

После развода исполнительница тщательно скрывала личную жизнь и никак не комментировала новые романтические отношения.

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