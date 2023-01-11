Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Командир "Ахмата" Алаудинов призвал готовить россиян "стать в один строй"
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
Доброволец Алексей: все бойцы ВС РФ в Донбассе надеются изгнать врага с родной земли в 2023 году
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
МИД Казахстана: Астана не причастна к установке "юрты несокрушимости" в Буче
Взятие Соледара практически отрезало ВСУ в Артёмовске от снабжения
Читатели Die Welt* о внезапном визите Бербок в Харьков: "Можно она там и останется?"
Бекман: украинский конфликт закончится ядерным ударом, если не будет заморожен
Посол Антонов осудил решение США обучить военных ВСУ применять ЗРК Patriot

Певец Виктор Салтыков: "Бывшая жена вбила себе в голову, что я алкоголик"

Шоу-бизнес

Российский певец Виктор Салтыков откровенно рассказал о проблемах в браке с Ириной Салтыковой. Союз артистов распался после 8 лет совместной жизни.

Певец Виктор Салтыков: "Бывшая жена вбила себе в голову, что я алкоголик"

В звёздной семье были проблемы с алкоголем. В пагубной зависимости подозревались оба супруга. В своё время исполнительница хита "Серые глаза" даже уговорила Салтыкова закодироваться. Певец рассказал, что решился пройти терапию, чтобы избавиться от желания выпить алкоголя.

"Никогда не кодировался бы, если бы не просьба Ирины. Да, мне было страшно, но даже это я смог сделать ради женщины. Лишь бы у нас всё было гладко — я этого хотел. Внушить ей, что я не алкоголик, было трудно, потому что она вбила себе в голову, что это так. При этом никто из моих друзей не считал меня алкоголиком", — сказал артист в YouTube-шоу PROжизнь.

На данный момент бывшие влюблённые не поддерживают общение, а, наоборот, при каждой удобной возможности поливают друг друга грязью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ

Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.

Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке
РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ
Знак зодиака 11 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Требуются специалисты по починке военных трофеев Вячеслав Шпаковский Священная Всенародная Операция: в единстве — ключ к победе Людмила Черткова
Автор NDP Галас назвал требование Польши репараций у Германии началом конца
South Front: русские объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard
ВС РФ в Донбассе выходят из позиционного тупика и начнут быстрое наступление
ВС РФ в Донбассе выходят из позиционного тупика и начнут быстрое наступление
Последние материалы
На любой АЗС есть знак с перечёркнутым телефоном: это не запрет, а предупреждение
Певец Виктор Салтыков: "Бывшая жена вбила себе в голову, что я алкоголик"
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
Доброволец Алексей: все бойцы ВС РФ в Донбассе надеются изгнать врага с родной земли в 2023 году
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
МИД Казахстана: Астана не причастна к установке "юрты несокрушимости" в Буче
Груша-герцогиня с ароматом лимонада "Дюшес" в вашем саду
Взятие Соледара практически отрезало ВСУ в Артёмовске от снабжения
Шесть овощей, которые можно вырастить на подоконнике
Читатели Die Welt* о внезапном визите Бербок в Харьков: "Можно она там и останется?"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников