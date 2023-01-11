Певец Виктор Салтыков: "Бывшая жена вбила себе в голову, что я алкоголик"

Российский певец Виктор Салтыков откровенно рассказал о проблемах в браке с Ириной Салтыковой. Союз артистов распался после 8 лет совместной жизни.

В звёздной семье были проблемы с алкоголем. В пагубной зависимости подозревались оба супруга. В своё время исполнительница хита "Серые глаза" даже уговорила Салтыкова закодироваться. Певец рассказал, что решился пройти терапию, чтобы избавиться от желания выпить алкоголя.

"Никогда не кодировался бы, если бы не просьба Ирины. Да, мне было страшно, но даже это я смог сделать ради женщины. Лишь бы у нас всё было гладко — я этого хотел. Внушить ей, что я не алкоголик, было трудно, потому что она вбила себе в голову, что это так. При этом никто из моих друзей не считал меня алкоголиком", — сказал артист в YouTube-шоу PROжизнь.

На данный момент бывшие влюблённые не поддерживают общение, а, наоборот, при каждой удобной возможности поливают друг друга грязью.

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