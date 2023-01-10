Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров сообщил о бегстве актёров из МХТ из-за СВО

Российский актёр Дмитрий Назаров прокомментировал массовый отъезд артистов из России после начала СВО на Украине. По словам звезды сериала "Кухня", после февральских событий в театре стало меньше людей.

Назаров отметил, что работает в МХТе уже много лет и знает, что происходит за закрытыми дверями и между артистами культурного учреждения.

"Не называя фамилий, скажу: народу меньше стало. Многие уехали", — заявил Дмитрий Назаров.

В беседе с журналистами актёр прокомментировал эмиграцию своего коллеги Анатолия Белого. Артист осудил спецоперацию в соседней стране и уехал в Латвию, где устроился на работу в местный театр.

"Все отнеслись с пониманием. Толя очень переживал: приходил в театр, запирался в гримерке, выходил на сцену и тянул лямку до конца сезона. Как только он сыграл последний спектакль, — улетел", — поделился звезда сериала "Кухня".

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