Российский актёр Дмитрий Назаров прокомментировал массовый отъезд артистов из России после начала СВО на Украине. По словам звезды сериала "Кухня", после февральских событий в театре стало меньше людей.
Назаров отметил, что работает в МХТе уже много лет и знает, что происходит за закрытыми дверями и между артистами культурного учреждения.
"Не называя фамилий, скажу: народу меньше стало. Многие уехали", — заявил Дмитрий Назаров.
В беседе с журналистами актёр прокомментировал эмиграцию своего коллеги Анатолия Белого. Артист осудил спецоперацию в соседней стране и уехал в Латвию, где устроился на работу в местный театр.
"Все отнеслись с пониманием. Толя очень переживал: приходил в театр, запирался в гримерке, выходил на сцену и тянул лямку до конца сезона. Как только он сыграл последний спектакль, — улетел", — поделился звезда сериала "Кухня".
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