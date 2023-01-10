Продюсер Ашуров прокомментировал кризис интересных гостей в шоу Андрея Малахова

Известный продюсер Дмитрий Ашуров заявил о том, что передачи Андрея Малахова испытывают дефицит интересных гостей. В новом выпуске программы "Малахов" в студию были приглашены экстрасенсы.

По словам Ашурова, такой ход ведущего обусловлен нехваткой интересных личностей, которых можно пригласить в шоу. Продюсер отметил, что Малахов старается развивать свои программы, но из-за отсутствия профессиональных гостей и экспертов вынужден показывать "вот таких персонажей".

"Он пытается трансформировать продукт свой. Мало осталось персонажей интересных, которых можно приглашать в качестве экспертов, гостей. Нет интересных личностей, они приглашают различных таких вот персонажей, и мы видим эту историю", — передаёт слова Ашурова Blitz.Plus.

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