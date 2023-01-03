Шукшина назвала "верхом цинизма" новогодние ТВ-шоу: плюнули в души людям

Мария Шукшина возмущена тем, что в день трагедии в Макеевке, где погибли мобилизованные, пустили в эфир "низкопробную веселуху".

Актриса не одобрила "анекдоты" в новой программе Первого канала.

"Верх цинизма, конечно, пустить в эфир низкопробную веселуху в день, когда страна потрясена событиями в Макеевке. Извинений, я так понимаю, канал не принесёт за то, что в очередной раз плюнул в души людям", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Она подчеркнула, что не замечать происходящее опасно.

"Делая вид, что ничего не происходит, и, главное, никто ничего не видит и не замечает, и всё идёт своим мирным путём, вы ведёте страну к вырождению", — выразила своё мнение заслуженная артистка России.

Ранее Мария Шукшина назвала диким ролик RT про съеденного хомяка.

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