Певец РФ Газманов в Дубае отказался отвечать на вопрос о СВО России на Украине

У народного артиста РФ Олега Газманова во время выступления в Дубае произошла конфликтная ситуация. Туда певец прибыл на корпоратив.

Газманов начал петь песню "Ясные дни". Во время исполнения композиции к артисту подошли двое мужчин и потребовали дать ответ на вопрос об Украине и мире. Газманов сказал одному из них своё мнение на ухо, однако молодой человек потребовал повторить слова в микрофон.

"Дядя, сюда скажи!" — закричал мужчина.

Газманов не стал громко озвучивать свою позицию, при этом спокойно призывал слишком лояльных поклонников к спокойствию и отдыху. Его поддержали и гости.

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