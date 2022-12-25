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Прилепин рассказал, как Бузова помогает делать ему рейтинги на ТВ: недаром мы её поругивали

Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин пожаловался, что его программа "Уроки русского" получает высокие рейтинги только тогда, когда он рассказывает про Ольгу Бузову.

Прилепин рассказал, как Бузова помогает делать ему рейтинги на ТВ: недаром мы её поругивали

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что его телепередача выходит уже пять лет, однако зрительские интересы его не радуют. Публика, по словам литератора, с интересом смотрит только те выпуски, в которых критикуется Ольга Бузова за бездуховность.

"Давно заметил уже: если делаю выпуск про условную "ольгубузову" — его смотрят миллиона три человек. И оставляют сорок тысяч комментариев: о, как надоела бездуховность, хватит о них говорить, давайте о культуре", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Передачи же про русскую философию мало интересуют публику.

"Делаем про Бузову: и сразу рейтинг такой — до неба, и тысячи комментариев: надоела бездуховность, хватит их пиарить, давайте про духовное", — поделился своими наблюдениями писатель.

Он отметил, что пытается привить зрителям интерес к умным темам, однако раз в три месяца стабильно возвращается к Ольге Бузовой.

Прилепин считает, что критика в адрес звезды "Дома-2" возымела успех, так как знаменитость посетила Донбасс с гуманитарным грузом и спела правильную песню про бегство россиян от мобилизации.

"Недаром мы её по-стариковски поругивали. Толк есть", — отметил литератор.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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