Прилепин рассказал, как Бузова помогает делать ему рейтинги на ТВ: недаром мы её поругивали

Писатель Захар Прилепин пожаловался, что его программа "Уроки русского" получает высокие рейтинги только тогда, когда он рассказывает про Ольгу Бузову.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что его телепередача выходит уже пять лет, однако зрительские интересы его не радуют. Публика, по словам литератора, с интересом смотрит только те выпуски, в которых критикуется Ольга Бузова за бездуховность.

"Давно заметил уже: если делаю выпуск про условную "ольгубузову" — его смотрят миллиона три человек. И оставляют сорок тысяч комментариев: о, как надоела бездуховность, хватит о них говорить, давайте о культуре", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Передачи же про русскую философию мало интересуют публику.

"Делаем про Бузову: и сразу рейтинг такой — до неба, и тысячи комментариев: надоела бездуховность, хватит их пиарить, давайте про духовное", — поделился своими наблюдениями писатель.

Он отметил, что пытается привить зрителям интерес к умным темам, однако раз в три месяца стабильно возвращается к Ольге Бузовой.

Прилепин считает, что критика в адрес звезды "Дома-2" возымела успех, так как знаменитость посетила Донбасс с гуманитарным грузом и спела правильную песню про бегство россиян от мобилизации.

"Недаром мы её по-стариковски поругивали. Толк есть", — отметил литератор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.