Писатель Захар Прилепин пожаловался, что его программа "Уроки русского" получает высокие рейтинги только тогда, когда он рассказывает про Ольгу Бузову.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что его телепередача выходит уже пять лет, однако зрительские интересы его не радуют. Публика, по словам литератора, с интересом смотрит только те выпуски, в которых критикуется Ольга Бузова за бездуховность.
"Давно заметил уже: если делаю выпуск про условную "ольгубузову" — его смотрят миллиона три человек. И оставляют сорок тысяч комментариев: о, как надоела бездуховность, хватит о них говорить, давайте о культуре", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Передачи же про русскую философию мало интересуют публику.
"Делаем про Бузову: и сразу рейтинг такой — до неба, и тысячи комментариев: надоела бездуховность, хватит их пиарить, давайте про духовное", — поделился своими наблюдениями писатель.
Он отметил, что пытается привить зрителям интерес к умным темам, однако раз в три месяца стабильно возвращается к Ольге Бузовой.
Прилепин считает, что критика в адрес звезды "Дома-2" возымела успех, так как знаменитость посетила Донбасс с гуманитарным грузом и спела правильную песню про бегство россиян от мобилизации.
"Недаром мы её по-стариковски поругивали. Толк есть", — отметил литератор.
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