Прилепин о песне Бузовой про бегство от мобилизации: "Выставила кретинами"

Ольга Бузова с Азаматом Мусагалиевым спела про бегство мужчин в Грузию от мобилизации.

В своём творчестве Бузова неожиданного переключилась на остро-социальные темы. Звезда "Дома-2" исполнила песню под названием "Релокация", в которой упрекает бойфренда в том, что он под давлением санкций сбежал в Грузию.

"В сложной ситуации ты выбрал релокацию", — спела Ольга в эфире ТНТ, упрекая возлюбленного в том, что он "променял Бузову на Грузию" и сбежал туда, где есть "Макдак", "Икеа" и "Пэйпал".

Молодой человек ответил Ольге доходчиво.

"Тихо, тихо, тихо, я приеду, я приеду, я частично испугался и поехал в гости к деду", — вторит ей Азамат, объясняя, что поехал в Рязань через Тбилиси.

Слово "частично" здесь намекает на частичную мобилизацию.

Песню прокомментировал писатель Захар Прилепин.

"Если по существу: что не так там сказано? Выставила кретинов кретинами на понятном для миллионов её малолетних поклонниц языке", — выразил своё мнение литератор.

Ранее Ольга Бузова анонсировала "очень необычную" и добрую песню.