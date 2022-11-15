Ольга Бузова анонсировала "очень необычную" и добрую песню

Популярная исполнительница Ольга Бузова рассказала о новом произведении. Как подчеркнула певица, в этот раз её композиция будет отличаться от другого творчества.

"Очень необычная", — отметила Бузова, слова которой приводит Teleprogramma.pro.

Также собеседница издания назвала новую песню осенней и доброй. Это произведение "согреет" слушателей, добавила звезда.

Ранее сообщалось, что она вместе с музыкантом Филиппом Киркоровым и его детьми побывала на премьере мультфильма "Чинк: хвостатый детектив". Закрытый показ состоялся в кинотеатре "Октябрь" в Москве.