Стилист Зверев считает, что молодость Аллы Пугачёвой является заслугой врачей

Известный стилист Сергей Зверев прокомментировал кардинальные изменения во внешности Аллы Пугачёвой, которая более трёх месяцев назад эмигрировала с семьёй в Израиль.

Король гламура отметил, переезд Примадонны в другую страну пошёл ей на пользу. Зверев, как и многие поклонники артистки, заметил, что она стала лучше выглядеть, похудела и помолодела.

По словам стилиста, Пугачёвой помогли поправить здоровье несколько факторов: врачи, продукты и тёплый климат.

"Сразу видно, что за последнее время Алла поправила свое здоровье. Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно!" — сказал Зверев.

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