Продюсер Рудченко: старана вкладывалось в раскрутку Вайкуле и Пугачевой

Латвийская певица Лайма Вайкуле в новом интервью заявила о том, что она вместе с Аллой Пугачевой содержала СССР, а потом Россию. Дерзкое высказывание возмутило многих представителей шоу-бизнеса.

Известный продюсер Павел Рудченко прокомментировал слова отрекшейся от РФ артистки и указал на большой вклад государства в раскрутке самих Пугачевой и Вайкуле. Рудченко отметил, своей карьерой Лайма обязана композитору Раймонду Паулсу, который написал для нее все хиты. А Пугачеву приглашали исключительно для кремлевских масштабных мероприятий, тем самым прибавляя ей популярности.

"Была официальная культура, внутри которой Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и иные звезды просто работали. Это Госконцерт, всевозможные филармонии и так далее. И как раз государство непосредственно вкладывалось в их раскрутку", — подчеркнул Рудченко.

Более того, в то время шоу-бизнес и его представители были совершенно, не говоря уже о слушателях, считает Павел.

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