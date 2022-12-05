Николай Валуев рассказал о врождённой опухоли мозга

Депутат Госдумы и тяжеловес Николай Валуев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые повлияли на его внешний вид. По словам боксера, в раннем детстве у него диагностировали опухоль гипофиза.

Политик в передаче "Судьба человека" рассказал, болезнь является врожденной и начинает прогрессировать в подростковом возрасте, так как опухоль давит на гипофиз, который отвечает за рост.

"Зло опухоли в том, что она давит на гипофиз и происходит вырабатывание гормона роста. В результате человек вырастает непропорциональным. Впоследствии проблема может привести к летальному исходу", — рассказал Валуев.

Валуев откровенно признался, ему грозила смертельная опасность, поэтому пришлось сделать несколько серьезных операций. На данный момент рост Николай составляет 215 сантиметров, а размер ноги 51.

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