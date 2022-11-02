В соцсетях появилось видео с ответом певца Филиппа Киркорова на критику Наргиз Закировой его концерта в Узбекистане.
Артист заявил, что "понаехала" не он, а Наргиз, да так, что не сможет въехать в Россию 50 лет за свой "грязный язык", а он никуда и не уезжал.
Кроме того, он обвинил певицу в лицемерии.
"Перед тем, перед кем вчера она пресмыкалась и унижалась, просила и умоляла приехать в Россию, она сейчас может позволить себе такую бестактность. Думаю, что ни один из вас не поддержит то, что она позволила себе в отношении русских коллег. Кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит. Она останется на её грязных руках", — высказался певец.
Также он призвал Наргиз к мудрости, заявив, что она уже "немолодая" и "лысая", и посоветовал ей "подружиться с головой".
Ранее Киркоров попал в очередной скандал, послав журналистку, задавшую ему неудобный вопрос.
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