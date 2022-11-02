Киркоров резко ответил на критику Наргиз Закировой: "Немолодая, лысая уже"

В соцсетях появилось видео с ответом певца Филиппа Киркорова на критику Наргиз Закировой его концерта в Узбекистане.

Артист заявил, что "понаехала" не он, а Наргиз, да так, что не сможет въехать в Россию 50 лет за свой "грязный язык", а он никуда и не уезжал.

Кроме того, он обвинил певицу в лицемерии.

"Перед тем, перед кем вчера она пресмыкалась и унижалась, просила и умоляла приехать в Россию, она сейчас может позволить себе такую бестактность. Думаю, что ни один из вас не поддержит то, что она позволила себе в отношении русских коллег. Кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит. Она останется на её грязных руках", — высказался певец.

Также он призвал Наргиз к мудрости, заявив, что она уже "немолодая" и "лысая", и посоветовал ей "подружиться с головой".

Ранее Киркоров попал в очередной скандал, послав журналистку, задавшую ему неудобный вопрос.