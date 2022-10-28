Волочкова уверена, что Собчак не просто так сбежала из России

По мнению танцовщицы Анастасии Волочковой, телеведущая Ксения Собчак не просто так спешно покинула Россию. Балерина уверена, что дело тут нечисто.

Волочкова убеждена, что Собчак что-то скрывает, и именно об этом говорят её поступки.

"Если бы она не была виноватой и причастной, то она, наверное, не сбежала бы как крыса из страны. Я считаю, что такое бегство из России — показатель того, что за ней что-то там есть. Я просто помню ситуации, что ей очень многое сходило с рук из-за ее связей и возможностей с кем-то договариваться", — сказала Волочкова, слова которой приводит Telegram-канал "Звёздная пыль".

Ранее СМИ сообщили, что Собчак в спешном порядке выехала за пределы России, прибыв в Литву по израильскому паспорту. Данные о пребывании Собчак в этой стране подтвердили в её МИД.