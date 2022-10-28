По мнению танцовщицы Анастасии Волочковой, телеведущая Ксения Собчак не просто так спешно покинула Россию. Балерина уверена, что дело тут нечисто.
Волочкова убеждена, что Собчак что-то скрывает, и именно об этом говорят её поступки.
"Если бы она не была виноватой и причастной, то она, наверное, не сбежала бы как крыса из страны. Я считаю, что такое бегство из России — показатель того, что за ней что-то там есть. Я просто помню ситуации, что ей очень многое сходило с рук из-за ее связей и возможностей с кем-то договариваться", — сказала Волочкова, слова которой приводит Telegram-канал "Звёздная пыль".
Ранее СМИ сообщили, что Собчак в спешном порядке выехала за пределы России, прибыв в Литву по израильскому паспорту. Данные о пребывании Собчак в этой стране подтвердили в её МИД.
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