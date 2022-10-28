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Источник РБК: Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве

Шоу-бизнес

Российские журналисты заявили, что сейчас правоохранители не подозревают известную телеведущую Ксению Собчак в вымогательстве. В совершении этого преступления силовики обвинили её коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского.

"К Собчак претензий нет. Она здесь ни при чём", — подчеркнул источник РБК.

Собеседник издания, который связан с МВД, подтвердил эти данные.

Ранее граждане Украины в соцсетях предположили, что покинувшая Россию журналистка приехала в Европу, поскольку получила секретное задание от властей РФ.

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Автор: Евгения Васильева.
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