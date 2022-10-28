Российские журналисты заявили, что сейчас правоохранители не подозревают известную телеведущую Ксению Собчак в вымогательстве. В совершении этого преступления силовики обвинили её коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского.
"К Собчак претензий нет. Она здесь ни при чём", — подчеркнул источник РБК.
Собеседник издания, который связан с МВД, подтвердил эти данные.
Ранее граждане Украины в соцсетях предположили, что покинувшая Россию журналистка приехала в Европу, поскольку получила секретное задание от властей РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.