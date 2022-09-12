Певица Алла Пугачёва только вернулась в Россию из-за границы, где она отдыхала и лечилась. Однако многие россияне не верят, что артистка долго пробудет на родине.
Разделяет эту точку зрения и блогер Лена Миро. Она считает, что Пугачёва снова совсем скоро отправится за рубеж.
"Алла, погуляв по Москве, даст несколько концертов и улетит. Прилетела. Поработала. Улетела, сказавшись усталой или приболевшей. Пообещает вернуться, когда деньги закончатся", — отметила Миро в своём блоге.
В заключение блогер высказала предположение, что Пугачёва могла вернуться в Россию для того, чтобы поспособствовать безболезненному возвращению своего супруга Максима Галкина.
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