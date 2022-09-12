Лена Миро не верит, что Пугачёва задержится в России надолго

Певица Алла Пугачёва только вернулась в Россию из-за границы, где она отдыхала и лечилась. Однако многие россияне не верят, что артистка долго пробудет на родине.

Разделяет эту точку зрения и блогер Лена Миро. Она считает, что Пугачёва снова совсем скоро отправится за рубеж.

"Алла, погуляв по Москве, даст несколько концертов и улетит. Прилетела. Поработала. Улетела, сказавшись усталой или приболевшей. Пообещает вернуться, когда деньги закончатся", — отметила Миро в своём блоге.

В заключение блогер высказала предположение, что Пугачёва могла вернуться в Россию для того, чтобы поспособствовать безболезненному возвращению своего супруга Максима Галкина.