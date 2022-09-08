Куксенкова о грамотном поведении Пугачёвой и Галкина: работают на два фронта

По мнению журналистки Первого канала Ирины Куксенковой, певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин с самого начала российской спецоперации на Украине ведут грамотную двойную игру, которая позволяет им хорошо выглядеть и за границей, и в России.

Журналистка отметила, что супруги искусно "работают" на два фронта: Галкин "втирается в доверие" на Западе, а Пугачёва продолжает оставаться любимицей россиян.

"Галкин оголтело поносил Россию и все наши действия по защите интересов страны. Убедил "цивилизованный запад”, защитил заграничные активы, недвижку и т. д. А Пугачева вроде как молчала, ни вашим, ни нашим, вернулась в Россию и контролирует активы тут. Короче, разделились на два фронта и всё при них. Продумано, чего уж", — написала Куксенкова в своём Telegram-канале.

Пугачёва к началу учебного года вернулась в Россию после почти полугодового отсутствия на родине, в то время как Галкин гастролирует с концертами по разным странам мира.