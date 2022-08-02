Певец Валерий Леонтьев сейчас живёт на два дома: в России и в США. В Америке у него есть недвижимость в Майами. Почему артист решил уехать из России, он рассказал порталу "Интервью. Люди и События".
По словам Леонтьева причиной его отъезда из России стали поклонники, которые просто одолели звезду и не давали ему прохода.
Певец заметил, что в Майами, где его практически никто не знает, он может спокойно гулять по улицам.
"Здесь выйдешь, и реакция не будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке", — поделился собеседник издания.
Артист добавил, что у него есть дом и в Подмосковье. Он заметил, что жить на два дома нелегко.
"Я порою просто теряюсь, не понимая, где я дома. Мне и здесь хорошо, и там хорошо. В США я провожу около трёх месяцев в году. А здесь я практически не лежу, здесь я в бесконечных трудах и перемещениях", — заявил Леонтьев.
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