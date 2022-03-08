Валерий Леонтьев уехал из России в США

Валерий Леонтьев отправился за границу. Об отъезде певца из страны сообщил приятель артиста.

Знакомый исполнителя хита "Казанова" рассказал, что у Валерия Леонтьева в США есть недвижимость в Майами стоимостью в 3,5 миллиона долларов.

"Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость", — цитирует слова своего инсайдера "Комсомольская правда".

Проживает Леонтьев, по словам собеседника издания, в апартаментах, которые когда-то принадлежали американской певице Уитни Хьюстон.

Жена Леонтьева Людмила Исакович уже давно переселилась в США на ПМЖ, открыв на территории виллы гостиницу для собак.

Поклонники артиста заподозрили, что певца уже нет в России, так как в в его Instagram-аккаунте царит тревожная тишина с 20 февраля.

Звезды стали спешно покидать страну после начала спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что из России уехала Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Журналистка, однако, уверила, что вовсе не эмигрировала, а поехала в отпуск. Множатся слухи о том, что 28 февраля из страны улетела Алла Пугачёва.

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