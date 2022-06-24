Московский концерт рэпера Хаски в "Поле" отменили из-за его поездки в Донбасс

Выступление Дмитрия Кузнецова (Хаски) в московском арт-пространстве "Поле" было отменено.

Хаски должен был выступить 2 июля в арт-пространстве "Поле" вместе с другими артистами. Однако Telegram-канала "Небожена" сообщает, что выступление рэпера было отменено, потому что он ездил в Донбасс с гуманитарной помощью.

Стоит отметить, что Хаски с 2014 года активно участвует в освещении украинского конфликта. Он работал личным фотографом полковника вооружённых сил ДНР, командира "Спарты" Арсена Павлова (Моторолы). В 2017 году вместе с рэпером Птахой принимал участие в фестивале "Лава-фест" на передовой ДНР.

По данным "Небожены", организатором арт-пространства "Поле" является Алексей Витальевич Дымарский — сын экс-главреда "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Виталия Дымарского.

"Его папа Виталий Наумович — бывший главный редактор "Эха Москвы в Санкт-Петербурге". В прямом эфире "Эха Москвы" русский народ назвал "болотом". Мама, Елена Лазаревна, двоюродная сестра Андрея Макаревича", — пишет автор канала.