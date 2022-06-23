Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Spectator: включение Украины в список кандидатов в ЕС — бутафория
На Урале попросили поблагодарить Макрона за передачу Украине САУ Caesar
В проектах Музея Победы поучаствовали 130 тысяч московских школьников
Зеленский: есть усталость от происходящего на Украине
ГИББД сможет лишать водителей прав по состоянию здоровья с марта 2023 года
Лоза: Шатунов ничего не сделал для успеха
В Госдуме одобрили идею Минфина повысить маткапитал на фоне подорожания товаров
Во дворах Одессы появились пророссийские граффити
Пленный ВСУ начал осознавать реальность по окончании действия психостимуляторов

Лоза: причиной смерти Шатунова могла стать прививка от коронавируса

Шоу-бизнес

По мнению музыканта Юрия Лозы, на преждевременную смерть солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова могла оказать влияние сделанная им прививка от COVID-19.

Лоза: причиной смерти Шатунова могла стать прививка от коронавируса

Лоза обратил внимание, что сегодня из жизни из-за проблем с сердцем всё чаще уходят молодые люди, в том числе и те, кто следит за здоровьем и не имеет вредных привычек. Этот факт, по мнению музыканта, настораживает.

Лоза уверен, что всевозможные уколы, в том числе прививки, могут сыграть с человеком злую шутку.

"Что касается инфарктов — Люк Монтанье (вирусолог, нобелевский лауреат, человек, описавший вирус иммунодефицита) ещё в начале пандемии заявил, что многие из тех, кто укололись разными химическими смесями, умрут через год-два. А те, кто укололся несколько раз, могут смело сдавать анализы на СПИД. Если Вы посмотрите статистику смертей молодых спортсменов, то будете крайне удивлены количеством таких же инфарктов", — сказал Лоза в интервью "Общественной Службе Новостей".

Один из самых популярных музыкантов 90-х годов, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня. Отдыхая с друзьями, артист неожиданно пожаловался на спазм. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти кумира молодёжи — у него диагностировали инфаркт миокарда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Любовь Степушова Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике Любовь Степушова Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Последние материалы
В Госдуме одобрили идею Минфина повысить маткапитал на фоне подорожания товаров
Во дворах Одессы появились пророссийские граффити
Пленный ВСУ начал осознавать реальность по окончании действия психостимуляторов
Суд приговорил риэлтора к семи годам колонии за мошенничество
Главврач Осипов: доктора боролись за жизнь Шатунова полтора часа
Вассерман: у Украины нет шанса на независимость после взрыва в Новошахтинске
Глава Минобороны Украины заявил о прибытии американских РСЗО HIMARS
Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике
Нобелевский лауреат Стиглиц: Вашингтон может проиграть в новой "холодной войне"
Киселёв: Лисичанск и Северодонецк будут блокированы через три-четыре дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников