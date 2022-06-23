Лоза: причиной смерти Шатунова могла стать прививка от коронавируса

По мнению музыканта Юрия Лозы, на преждевременную смерть солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова могла оказать влияние сделанная им прививка от COVID-19.

Лоза обратил внимание, что сегодня из жизни из-за проблем с сердцем всё чаще уходят молодые люди, в том числе и те, кто следит за здоровьем и не имеет вредных привычек. Этот факт, по мнению музыканта, настораживает.

Лоза уверен, что всевозможные уколы, в том числе прививки, могут сыграть с человеком злую шутку.

"Что касается инфарктов — Люк Монтанье (вирусолог, нобелевский лауреат, человек, описавший вирус иммунодефицита) ещё в начале пандемии заявил, что многие из тех, кто укололись разными химическими смесями, умрут через год-два. А те, кто укололся несколько раз, могут смело сдавать анализы на СПИД. Если Вы посмотрите статистику смертей молодых спортсменов, то будете крайне удивлены количеством таких же инфарктов", — сказал Лоза в интервью "Общественной Службе Новостей".

Один из самых популярных музыкантов 90-х годов, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня. Отдыхая с друзьями, артист неожиданно пожаловался на спазм. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти кумира молодёжи — у него диагностировали инфаркт миокарда.