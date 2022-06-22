Дочь 45-летнего популярного исполнителя Пьера Нарцисса Каролина-Кристель Калачёва сообщила о смерти отца. Как подчеркнула девушка, папа является для неё примером.
"Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Я надеюсь, что у него всё будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях", — сказала Калачёва.
Как заявил источник kp.ru, певец умер после операции на почках.
Ранее Нарцисс обвинил в расизме супруга российской журналистки Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна.
"Кеосаян выбрал низкий способ хайповать. Такие ведущие получат где-нибудь по морде", — подчеркнул исполнитель.
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