КП: певец Пьер Нарцисс умер в результате операции на почках

Дочь 45-летнего популярного исполнителя Пьера Нарцисса Каролина-Кристель Калачёва сообщила о смерти отца. Как подчеркнула девушка, папа является для неё примером.

"Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Я надеюсь, что у него всё будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях", — сказала Калачёва.

Как заявил источник kp.ru, певец умер после операции на почках.

Ранее Нарцисс обвинил в расизме супруга российской журналистки Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна.

"Кеосаян выбрал низкий способ хайповать. Такие ведущие получат где-нибудь по морде", — подчеркнул исполнитель.