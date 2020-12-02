Телеаудитория устала от лицемерия и пошлости

Известная певица Лолита Милявская призналась, что устала от лицемерия на федеральном телевидении, которое утратило связь с реальностью.

Откровение Милявской

Уже не первый год продолжается дискуссия о содержании федерального телевещания. Собственно, слово "дискуссия" — самый щадящий вариант, который способен деликатно отразить степень падения уровня отечественного ТВ, хотя его аудитория по-прежнему велика.

Самостоятельно мыслящие граждане из числа телезрителей постепенно перебираются в поисках нетоксичной информационной пищи в интернет или наблюдают за мутациями отечественного ТВ в исследовательских целях, как профессор Николай Николаевич Дроздов.

Лолита Милявская призналась своему коллеге на платформе "Яндекс.Эфир", что стала предпочитать "Голубым огонькам" и другим телевизионным шоу интернет-площадки:

"Есть вещи, от которых меня тошнит. От того, что не развивается официальное телевидение, меня тошнит. За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки… а теперь — улыбка, серпантин! На "огоньках". В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит".

Певица с воодушевлением заметила, что интернет-площадки открывают новые возможности для артиста в плане профессионального роста:

"Тебе нравится общение с молодым поколением, оно тебя питает, вы не заигрываете, ты можешь выслушать от них и сама навалять им то же самое. Но это все дает развитие, тебе интересно, у тебя глаз горит!"

Старенький плот

Популярный блогер и в прошлом известный музыкант Юрий Лоза обвинил Филиппа Киркорова и Николая Баскова в том, что из-за них другие артисты на протяжении 15 лет не могут выступать в "Голубых огоньках".

Стоит заметить, что успех новогодних телевизионных шоу зависит не только от участия тех или иных артистов, но и от продюсера, автора и режиссера постановки. Тем не менее Юрий Лоза уверен, что именно эти два артиста мешают пробиться другим исполнителям на телевизионные экраны. Они, по его словам, боятся, что "тогда все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями":

"Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для "Голубых огоньков", а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!"

Все-таки у сегодняшнего Лозы есть интернет и социальные сети, чтобы хоть как-то намекнуть публике, что у него есть новая песня. Да и не Киркоров с Басковым решают, кого пригласить на съемки телевизионного шоу.

С уровнем цитируемости Юрия Лозы в массмедиа не сравнятся ни Басков, ни Киркоров. Потому и новое "произведение" исполнителя легендарного "Плота" наверняка получит достойную оценку, а уж какую — будет зависеть исключительно от таланта автора. Лолита Милявская уже обратила на это внимание, а Билли Айлиш уже смогла. Сможет и Юрий Лоза, если действительно захочет.

Язык до УЕФА доведет

В очередной раз телевизионное шоу Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама" ("НТВ") тронуло сердца зрителей. В этот раз и за пределами Российской Федерации. В постановке, которую в этом шоу считают пародией, представили образ бывшего президента США Барака Обамы.

Актриса, загримированная под африканца, имитировала прямое включение с "Бараком Обамой", который беседовал с Тиграном Кеосаяном. Текст поразил своей гоп-эстетикой и творческой пустотой, отвечающей всем критериям обнуления профессии и смыслов.

Британское издание The Times обвинило Тиграна Кеосаяна в расизме и обратило внимание европейской общественности, что "Газпром", владелец телекомпании, является одним из крупнейших спонсоров Лиги чемпионов УЕФА.

Вероятно, авторы сценария этого перформанса с участием Кеосаяна не учли отношение УЕФА к теме расизма и совсем не подумали о возможных последствиях для престижа страны и отечественного футбола. До марта 2021 года, когда ожидается принятие окончательного решения о месте проведения Евро-2020, перенесенного из-за пандемии "ковида", у УЕФА есть время, чтобы подумать о целесообразности включения в список российских городов, принимающих матчи.

Неумное шоу, может, и не станет определяющим в решении УЕФА, но "звоночек", безусловно, зафиксирован. И в случае очередного конфуза международного масштаба вряд ли помогут спасти репутацию страны:

рассуждения супруги Тиграна Кеосаяна Маргариты Симоньян о расизме и особенностях семейного юмора;

о расизме и особенностях семейного юмора; встречные обвинения представителя МИД России Марии Захаровой в "политизированности принятия решения" и "русофобии";

в "политизированности принятия решения" и "русофобии"; выступления сводного ансамбля агитпроповской песни и пляски федерального телевидения.

Шоколадные яйца

У шоу Тиграна Кеосаяна, безусловно, есть и свои почитатели. Несмотря на то, что гоп-культура в последние десятилетия все сильнее вдалбливается в сознание телезрителей, огромное количество граждан не скрывает своего огорчения от последствий эрозии интеллектуальной составляющей на отечественном ТВ. Не стал исключением и Максим Галкин:

"Да, юмор и сатира — это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака".

В сюжете о Бараке Обаме цитировалась песня "Я — шоколадный заяц", которая в свое время стала настоящим хитом в России. Это обстоятельство заставило резко высказаться весьма сдержанного и понимающего хороший юмор Пьера Нарцисса, который назвал шоу Кеосаяна "дебилизмом":

"Он не может даже извиниться, потому что он — дебил. Такие не извиняются… Но я все же считаю, что такие ведущие получат где-нибудь по морде. Он сам должен доказать, что он — мужчина. Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца".

Возможно, Тигран Кеосаян их еще покажет. Тут определяющими факторами могут стать политическая конъюнктура и цена вопроса. Пока же стоит порадоваться новым открытиям Лолиты Милявской и ждать в новогодних трансляциях на федеральных телеканалах привычные картины творческой стабильности. Как заметил Фазиль Искандер,

"Ужас, длящийся без конца, перестает быть ужасом".