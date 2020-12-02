Страсти по Кеосаяну - все подробности скандала из-за пародии на Обаму

Самый обаятельный уроженец Камеруна в российском шоу-бизнесе, певец Пьер Нарцисс обвинил Тиграна Кеосаяна в расизме.

Нарцисс обиделся на пародию программы "Международная пилорама", ведущим которой является муж Маргариты Симоньян, на экс-президента США Барака Обаму:

"Эта программа (Международная пилорама) полный дебилизм. Кеосаян выбрал низкий способ хайповать. Такие ведущие получат где-нибудь по морде.Показал бы Кадырова или Путина", — гневается певец.

А что Тигран Кеосаян?

Телеведущий заявил, что не понимает, на что обиделся Пьер Нарцисс.

По его словам, в русском языке слова "негр" и "черный" не несут отрицательной коннотации.

"А что касается творческих инициатив Нарцисс Пьера, то из я буду рассматривать, как только он станет чем-то большим, чем певец одной песни", — прокомментировал выпад в свой адрес телеведущий.

Пьер Нарцисс не единственный, кого "бомбануло"

Выпуск "Международной пилорамы" попал под шквал критики зарубежных СМИ.

Times, Washington Post и Business Insider обвинили Кеосаяна в расизме. Особо возмутило журналистов изданий то, что Кеосаян назвал время президентства Обамы "темной стороной американской истории".

Заступилась только супруга

Сгладить ситуацию попыталась жена Кеосаяна, сценарист шоу и главред RT Маргарита Симоньян.

В своем Telegram-канале она написала: