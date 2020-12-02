Самый обаятельный уроженец Камеруна в российском шоу-бизнесе, певец Пьер Нарцисс обвинил Тиграна Кеосаяна в расизме.
Нарцисс обиделся на пародию программы "Международная пилорама", ведущим которой является муж Маргариты Симоньян, на экс-президента США Барака Обаму:
"Эта программа (Международная пилорама) полный дебилизм. Кеосаян выбрал низкий способ хайповать. Такие ведущие получат где-нибудь по морде.Показал бы Кадырова или Путина", — гневается певец.
Телеведущий заявил, что не понимает, на что обиделся Пьер Нарцисс.
По его словам, в русском языке слова "негр" и "черный" не несут отрицательной коннотации.
"А что касается творческих инициатив Нарцисс Пьера, то из я буду рассматривать, как только он станет чем-то большим, чем певец одной песни", — прокомментировал выпад в свой адрес телеведущий.
Выпуск "Международной пилорамы" попал под шквал критики зарубежных СМИ.
Times, Washington Post и Business Insider обвинили Кеосаяна в расизме. Особо возмутило журналистов изданий то, что Кеосаян назвал время президентства Обамы "темной стороной американской истории".
Сгладить ситуацию попыталась жена Кеосаяна, сценарист шоу и главред RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале она написала:
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