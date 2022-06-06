Поддержавший киевский режим рэпер Макс Корж отправится в тур по России

Рэпер из Белоруссии Макс Корж резко осудил спецоперацию ВС РФ по защите республик Донбасса. Несмотря на это, певец запланировал гастрольный тур по городам России.

Официальный портал исполнителя сообщает, что летом Корж планирует выступить с концертами в различных российских городах. Решение белорусского музыканта заработать на поклонниках из России вызвало у многих непонимание. Некоторое время назад рэпер выпустил композицию "Свой дом", в которой осуждал действия Кремля.

Что любопытно, подобное решение певца не понравилось и украинским фанатам. Они уверены,: если Корж поддерживает киевский режим, он не имеет права выступать перед россиянами.

Ранее вернуться на российский рынок решил исполнитель из Украины Макс Барских. После начала военных действий он запретил прослушивание своих песен в России, но позже осознал, что именно российские слушатели приносили ему основной доход.