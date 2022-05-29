Украинский поп-певец Макс Барских разблокировал свои песни для россиян

Известный исполнитель с Украины Макс Барских, называвший россиян "трусливыми ублюдками", открыл доступ к своим песням гражданам России.

После начала спецоперации кумир русскоязычной молодёжи Барских запретил музыкальным площадкам воспроизводить свои песни для российских пользователей. Исполнитель потребовал, чтобы его произведения не звучали "на территории Российской Федерации".

В беседе с журналистом музыкального издания Rolling Stone молодой человек назвал российских артистов, которые поддерживают спецоперацию на Украине, "трусливыми ублюдками".

Накануне поклонники поп-певца обратили внимание, что доступ к его песня в музыкальных интернет-сервисах вновь открыт. Стоит предположить, музыкант осознал, что свой основной доход он получал от поклонников из России, а быть "патриотом" с пустым кошельком ему не понравилось.