Запашный: российская артистка "послала по адресу" чешскую "Минуту славы"

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что 15-летняя российская цирковая артистка отказалась выступать в чешской "Минуте славы" с условием публичного осуждения спецоперации на Украине.

Запашный сообщил, что организаторы Česko Slovensko má talent (в России — "Минута славы") пригласили артистку выступить в телевизионном шоу, однако поставили условие: участнице необходимо публично раскритиковать спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.

"Нашей артистке хоть всего и 15 лет, но ей хватило мужества послать по адресу все чешское телевидение", — написал Запашный в соцсети.

Ранее Запашный назвал "отмену" русской культуры новомодным трендом на Западе. Он отметил, что гастроли в странах Европы прерваны практически у всех культурных учреждений РФ. При этом Запад запрещает выступать российским артистам, не спрашивая об их политических взглядах. Он привёл в пример ситуацию с дирижёром Валерием Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко.