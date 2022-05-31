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Автор Игорь Рябов

Запашный: российская артистка "послала по адресу" чешскую "Минуту славы"

Шоу-бизнес

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что 15-летняя российская цирковая артистка отказалась выступать в чешской "Минуте славы" с условием публичного осуждения спецоперации на Украине.

Запашный: российская артистка "послала по адресу" чешскую "Минуту славы"

Запашный сообщил, что организаторы Česko Slovensko má talent (в России — "Минута славы") пригласили артистку выступить в телевизионном шоу, однако поставили условие: участнице необходимо публично раскритиковать спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.

"Нашей артистке хоть всего и 15 лет, но ей хватило мужества послать по адресу все чешское телевидение", — написал Запашный в соцсети.

Ранее Запашный назвал "отмену" русской культуры новомодным трендом на Западе. Он отметил, что гастроли в странах Европы прерваны практически у всех культурных учреждений РФ. При этом Запад запрещает выступать российским артистам, не спрашивая об их политических взглядах. Он привёл в пример ситуацию с дирижёром Валерием Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко.

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Автор: Игорь Рябов
Темы чехия анна нетребко эдгард запашный валерий гергиев
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