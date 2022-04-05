Эдгард Запашный назвал "отмену" русской культуры новым трендом Запада

Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, как относится к "отмене" русской культуры на Западе.

По его мнению, это новомодный западный тренд. Он отметил, что очень сложно понять, когда вводятся запреты, направленные на отдельных людей, о политических взглядах которых никто даже не спрашивает.

"Мне не понять, как можно в качестве условий работы в одном из зарубежных театров ставить вопрос о политических пристрастиях Валерия Гергиева. Мне непонятно, чем провинилась Анна Нетребко, гастроли которой практически перерваны. Но будет несправедливо, если я остановлюсь только на персоналиях. Ведь гастроли перерваны практически у всех культурных учреждений нашей страны", — сказал Эдгард Запашный в разговоре с ФАН.

Руководитель Большого Московского цирка полагает, что ситуация в дальнейшем может только усугубиться. При этом он отметил, что она решится, когда спецоперация будет подходить к концу или завершится.

Ранее телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением по поводу дальнейшей судьбы российских знаменитостей, которые в спешном порядке покинули Россию после начала спецоперации на Украине.