EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Эдгард Запашный назвал "отмену" русской культуры новым трендом Запада

Культура

Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, как относится к "отмене" русской культуры на Западе.

Эдгард Запашный назвал "отмену" русской культуры новым трендом Запада

По его мнению, это новомодный западный тренд. Он отметил, что очень сложно понять, когда вводятся запреты, направленные на отдельных людей, о политических взглядах которых никто даже не спрашивает.

"Мне не понять, как можно в качестве условий работы в одном из зарубежных театров ставить вопрос о политических пристрастиях Валерия Гергиева. Мне непонятно, чем провинилась Анна Нетребко, гастроли которой практически перерваны. Но будет несправедливо, если я остановлюсь только на персоналиях. Ведь гастроли перерваны практически у всех культурных учреждений нашей страны", — сказал Эдгард Запашный в разговоре с ФАН.

Руководитель Большого Московского цирка полагает, что ситуация в дальнейшем может только усугубиться. При этом он отметил, что она решится, когда спецоперация будет подходить к концу или завершится.

Ранее телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением по поводу дальнейшей судьбы российских знаменитостей, которые в спешном порядке покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы россия эдгард запашный
Sberbank
Новости
Эдгард Запашный назвал "отмену" русской культуры новым трендом Запада
В Южной Осетии формируется инициативная группа по референдуму
Из-за скачка цен на газ британцы стали получать одеяла от энергокомпании
Минобороны РФ: нацбатальоны увеличили число обстрелов гумкоридоров в Мариуполе
Лисовец порекомендовал в этом сезоне носить розовый и зелёный
Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к россиянам
В Белгородской области объяснили причины нового взрыва
Виктория Боня в порыве ярости уничтожила свою сумку Chanel
Ургант вернулся в Москву, чтобы продать элитную недвижимость
Лавров: фейк из Бучи нужен Украине для отвлечения внимания от переговоров
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Силовые структуры
Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной
Киев завозит в Запорожье сотни опытных боевиков ИГИЛ*
Мир. Новости мира
Киев завозит в Запорожье сотни опытных боевиков ИГИЛ*
Последние материалы
В Южной Осетии формируется инициативная группа по референдуму
Из-за скачка цен на газ британцы стали получать одеяла от энергокомпании
Минобороны РФ: нацбатальоны увеличили число обстрелов гумкоридоров в Мариуполе
Лисовец порекомендовал в этом сезоне носить розовый и зелёный
Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к россиянам
В Белгородской области объяснили причины нового взрыва
Виктория Боня в порыве ярости уничтожила свою сумку Chanel
Ургант вернулся в Москву, чтобы продать элитную недвижимость
Лавров: фейк из Бучи нужен Украине для отвлечения внимания от переговоров
В Белгородской области объяснили, зачем роют рвы у границы с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников