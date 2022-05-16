Группа Jukebox Trio рассказала о создании альбома для "Фиксиков"

Музыкальная группа Jukebox Trio записала альбом для популярного мультсериала "Фиксики" за месяц. В ходе процесса они больше "дурачились", признались артисты в эфире шоу соцсети Одноклассники "ОК на связи".

"Мы работали с лёгким материалом, дали себе волю и дурачились, сколько хотели. Некоторые вокальные партии мы записывали дома, поэтому сын Сеня спел одну из песен, где нужен был детский голос. Работали над проектом около месяца", — рассказал один из исполнителей Владимир Иванов.

По его словам, альбом для "Фиксиков" стал экспериментальным проектом для группы. Причём идею для конкретных песен подал сын Иванова.

"Я спросил, какие песни он хотел бы услышать от папы. Он назвал десяток, из них мы выбрали несколько и записали мини-альбом", — добавил исполнитель.

Акапельное трио Jukebox Trio состоит из Гарри Краулиса, а также братьев Владимира и Ильи Ивановых. Они участвовали в конкурсе "Новая волна" и выступали на разогреве у рок-группы Aerosmith.