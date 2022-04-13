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Автор Светлана Нерадовская

Продюсер Лавров: Галкин скоро вернётся в Россию

Шоу-бизнес

Телеведущий Максим Галкин в числе других российских звёзд улетел из России сразу после начала спецоперации на Украине, и вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой сейчас живёт в Израиле.

Продюсер Лавров: Галкин скоро вернётся в Россию

Несмотря на то, что Алла Пугачёва убеждала всех, что они скоро вернутся на родину, пока этого так и не произошло. Более того, стало известно о намерении Галкина провести ряд концертов в израильских городах в июне, из-за чего становится понятным, что о скором возвращении звёздной четы в Россию речи пока не идёт.

Однако, несмотря на это, многие убеждены, что Галкин и Пугачёва надолго в Израиле не задержатся. Такого мнения придерживается и продюсер Сергей Лавров.

"Галкин, в первую очередь, артист и вряд ли он сможет жить без публики. Ему важно все время находиться под прицелом зрителя", — приводит слова Лаврова РИА "ФедералПресс".

Также продюсер высказался и по поводу предстоящих концертов Галкина в Израиле. Он уверен, что такого успеха, как в России, юмориста за границей не ждёт.

"Стать популярным он сможет только в нашей стране, а не в Израиле. Там есть русскоговорящие, но их немного", — объяснил Лавров в беседе с BLITZ+.

По мнению продюсера, возвращение Галкина в Россию обязательно случится, только позже, в наступлением "лучшего времени".

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия израиль алла пугачёва максим галкин
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