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Автор Светлана Нерадовская

Психолог Саглиани: Галкин поторопился с отъездом в Израиль

Шоу-бизнес

В конце февраля шоумен Максим Галкин уехал в Израиль вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой и детьми после того, как продемонстрировал несогласие со спецоперацией России на Украине.

Психолог Саглиани: Галкин поторопился с отъездом в Израиль

Хотя Пугачёва уверяла, что они уехали в Израиль всего лишь в "запланированный отпуск", чтобы вывезти на отдых детей во время школьных каникул и подлечиться, ей мало кто поверил. К тому же стало известно, что Максим Галкин собирается в большой концертный тур по городам Израиля в июне, поэтому стало ясно, что с возвращением в Россию звёзды, мягко говоря, не торопятся.

Пользователи Сети называют беглых знаменитостей "предателями" и внимательно следят за их дальнейшими действиями, пытаясь разглядеть хоть намёк на их нынешнее состояние и планы на будущее.

Кто-то считает, что Галкин и Пугачёва поспешили с отъездом. Такого мнения придерживается блогер и психолог Илья Саглиани. Он уверен, что Галкину, бегущему из России, нужно было подумать не только о себе, но и о супруге, которой в силу возраста трудно будет адаптироваться к жизни на чужбине, а также о детях, которые в одночасье оказались в чужой стране, без друзей, родной школы, своих занятий и привычек.

Психолог уверен, что сейчас семье Галкина приходится очень нелегко.

"Очень много травли в сторону Максима, и это, конечно, отражается психологически, в том числе на детях. Люди в таких случаях могут замыкаться в себе и впадать в депрессию. Плюс новое место жительства. Потребуется очень долгая адаптация для детей особенно. Детская психика самая уязвимая. Но можно было все это избежать, если бы Галкин не поторопился с выводами", — заявил Саглиани, которого цитирует Экспресс Газета.

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия израиль алла пугачёва максим галкин
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