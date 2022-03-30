Ширвиндт: "Задорнов грешил полувраньем, полуворовством"

87-летний Александр Ширвиндт спустя четыре года после смерти Михаила Задорнова решил высказаться о нем в нелицеприятном свете. Некоторые средства массовой информации даже определили действия Задорнова по итогу рассказа, как "подлость".

Вместе с тем Ширвиндт рассказал, что многие артисты разговорного жанра использовали байки друг друга, и никогда не платили "авторских" товарищам. Но бывший глава Театра Сатиры решил вспомнить именно об умершем юмористе, заявляя, что Задорнов не упускал возможности использовать краденое.

По словам Ширвиндта, заставить Михаила задорнова ссылаться на товарищей заставил Михаил Жванецкий. Как-то в компании он начал рассказывать какую-то историю, но замолчал, глядя на Задорнова: "сворует ведь".

Осадить сатирика помог случай — во время одного из перелетов Жванецкий собрался рассказать в компании забавную историю, а затем взглянул на Задорнова и замолчал — «сворует ведь».

«Задорнов тоже поначалу грешил этим — полувраньем, полуворовством. После этого случая Задорнов на своих вечерах стал ссылаться уже на имена тех, кому эта байка принадлежит», — поделился воспоминаниями Ширвиндт Олегом Перановым.