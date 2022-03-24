У журналиста Александра Невзорова, обвиняемого в распространении фейковой информации о действиях российских военных, нашли недвижимость в Италии.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на полученные кадастровые документы, квартира Невзорова и его супруги Людмилы находится в Комо. Её площадь составляет 148 квадратных метров. Кроме того, журналист владеет нежилой недвижимостью в этом здании. По предварительным данным, у него есть гараж или место для машины.
Квартира Невзоровых расположена в трёхэтажном доме в историческом центре Комо. Неподалёку от здания есть озеро, а во дворе дома построен красивый фонтан.
Реконструкцию жилого комплекса в последний раз проводили в 2008–2010 годах. Его построили ещё в 18 веке. Сейчас квартиру в таком доме с аналогичной площадью можно приобрести за 950 тысяч евро.
Ранее Следком возбудил на Невзорова уголовное дело за публикацию фейков о ВС РФ в Instagram*.
* Социальная сеть, признанная экстремистской и запрещённая в России.
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